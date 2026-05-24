Ministro de Seguridad encabezará interventores en la DIPAMPCO

Tegucigalpa- Una comisión especial encabezada por autoridades de la Secretaría de Seguridad asumirá temporalmente el control de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), mientras avanzan las investigaciones sobre el operativo en Corinto, Omoa, que dejó cinco policías muertos.

El portavoz de la Secretaría, Rigoberto Rodríguez, confirmó que la intervención fue ordenada por el ministro de Seguridad tras la suspensión inmediata del director de la DIPAMPCO, Marlon Lagos; el subdirector Manuel de Jesús Cervellón; y el jefe de operaciones Elvin Giovanni Rodas.

Según explicó Rodríguez, la comisión estará integrada por el ministro de Seguridad, Gerson Velásquez, el Inspector General de la Policía Nacional de Honduras, el director de Inteligencia Policial y el director de Policía Comunitaria.

Las autoridades revisarán los procedimientos operativos, administrativos y logísticos bajo los cuales se manejaba la unidad especializada.

Rodríguez indicó que la comisión ya comenzó funciones y trabajará de manera coordinada mientras se determina la responsabilidad de los mandos suspendidos y se reestructura el funcionamiento de la unidad policial. AD