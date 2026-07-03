Ministro de Seguridad destaca baja en homicidios y justifica uso de gas lacrimógeno en El Progreso

Tegucigalpa – El ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez, aseguró este viernes que se ha disminuido los índices de homicidios y muertes violentas de mujer en el territorio hondureño en el presente año.

– Justificó el uso de gas lacrimógeno para desalojar manifestantes este viernes en Yoro.

“Al cierre del mes de junio, 40 muertos menos en cuanto a homicidios, y cinco casos menos de muerte violenta de mujer, porque no toda muerta violenta de mujer es femicidio”, dijo a periodistas el funcionario.

Asimismo, añadió que también se registra cinco casos menos de femicidios.

Sostuvo que las cifras que divulgan el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH) establecen que se mantienen, pero que no hay un incremento de muerte violenta de mujeres.

Indicó que ha habido casos de alto impacto en la que las mujeres pierden la vida a manos de su pareja sentimental y causa que la percepción es que los femicidios han incrementado.

Velásquez se jactó que los resultados han sido buenos, pero que la reconfiguración del crimen organizado de mutar a otros actividades que haya un mayor impacto de la violencia en las rutas del tráfico de drogas.

Protestas en El Progreso

Consultado por el desalojo de manifestantes en El Progreso con gas lacrimógeno, contestó que es un procedimiento operativo y una respuesta del comandante operativo cuando los medios disuasivos no funcionan.

“Es una decisión operativa de cada comandante considerando algunas de las variables en la cuales evalúan que no hay forma de volver a la normalidad”, argumentó.

Preguntado por el combate a la extorsión, respondió que se trabaja fuertemente para reducirla.

Por otro lado, defendió que los operativos realizados en el departamento de Yoro ha generado un desplazamiento de la violencia hacia otros municipios.

También se refirió a la masacre en Rigores, Trujillo, afirmando que hay dos personas detenidas y cuatro con orden de captura.

No descartó que en algún momento se aplique la medida del estado de excepción en el Bajo Aguán para controlar la situación, es decir, en territorios focalizados y no generalizado. AG