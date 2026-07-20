Ministro de Seguridad destaca avances en esclarecimiento de casos emblemáticos

Tegucigalpa– El ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez, aseguró que las autoridades han logrado importantes avances en el esclarecimiento de varios casos de alto impacto ocurridos en el país, entre ellos homicidios múltiples, secuestros y ataques armados, como parte de la estrategia para combatir la criminalidad organizada.

–En el caso del asesinato de los cuatro primos, señaló que una de las hipótesis es la pelea entre pandillas.

Informó que el caso de la muerte múltiple ocurrida en la subida al cerro El Cimarrón ya fue resuelto con la captura de todos los implicados, quienes fueron remitidos a los tribunales de justicia.

Asimismo, señaló que en la masacre registrada en Rigores se han efectuado varias detenciones y se decomisaron las armas que presuntamente fueron utilizadas para cometer el crimen.

Agregó que también se reportan avances en la investigación del ataque ocurrido en Corinto, así como en el caso del secuestro y asesinato registrado en el sector de Yoro, donde, según indicó, las autoridades lograron desarticular por completo la estructura criminal conocida como el «Cártel del Diablo».

Afirmó que las fuerzas policiales mantienen operativos focalizados para esclarecer los homicidios que han generado mayor impacto en la población.

En ese sentido, indicó que se continúa fortaleciendo la coordinación entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para incrementar la capacidad operativa y la presencia de los cuerpos de seguridad en los territorios con mayor incidencia delictiva.

Pleito de pandillas

En relación con los hechos violentos más recientes entre ellos la muerte de cuatro primos en La Ceiba, el ministro manifestó que la principal línea de investigación apunta a disputas entre estructuras criminales.

«La hipótesis más fuerte es que se trata de un conflicto por pleitos entre pandillas», expresó, al tiempo que señaló que las investigaciones continúan para identificar y capturar a todos los responsables. IR