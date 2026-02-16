Ministro de Seguridad afirma que serán enérgicos contra crimen organizado

Tegucigalpa – El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, aclaró que las particularidades de Honduras y El Salvador hacen que ambas naciones diseñen sus propias estrategias para combatir la criminalidad y no quiso entrar en el debate a las críticas que le hizo el presidente Nayib Bukele a declaraciones previas en que respetaría los derechos humanos de los delincuentes.

-Se identificaron 30 municipios donde se registran la mayor cantidad de muertes violentas.

El ministro Velásquez indicó que entre las particularidades se encuentran la coordinación institucional y la situación política, recordando que el país viene de unas elecciones, además de un clima de confrontación y polarización ideológica extrema entre las fuerzas políticas, algo que dijo solo ocurre en Honduras.

Velásquez, un comisionado policial retirado , indicó que en el tema de los derechos humanos, a lo que hizo alusión el presidente Bukele, existen posiciones encontradas, indicando que la Policía Nacional hondureña tiene límites en sus actuaciones, recordando que en el pasado el país ya fue condenado en instancias internacionales. Recordó que toda persona tiene derechos propios.

Pero el ministro de Seguridad señaló que la Policía Nacional será “fuerte y enérgica” y no blandengues en el combate a la criminalidad organizada. Velásquez intervino en el programa Frente a Frente de Televicentro que conduce Renato Álvarez.

Admitió que el crimen organizado está fuerte en el país y explicó que las pandillas dejaron de ser grupos de jóvenes para transformarse en parte del crimen organizado.

Pero el titular de Seguridad del país indicó que diseñarán las estrategias de combate al crimen en base a las particularidades del país.

Reconoció los éxitos de Bukele en El Salvador, pero destacó que ellos tienen particularidades propias que no se trasladan a Honduras.

Intervención focalizada en 30 municipios

El ministro Velásquez explicó que el plan operacional de la Policía Nacional se enfocará en 30 municipios que tienen los más altos índices de muertes violentas.

Destacó que entre los mismos se encuentran Nueva Arcadia, Copán con 79 muertes por cada 100 mil habitantes, seguido de Sulaco con 69 muertes y Santa Rita con 64 muertes, ambos del departamento de Yoro.

Igualmente destacan los municipios de catacamas y Juticalpa en Olancho, Guaimaca y Tegucigalpa en Francisco Morazán, como San Pedro Sula en Cortés.

El ministro Velásquez explicó que por esa razón pusieron fin al estado de excepción nacional, ya que los datos señalan donde se encuentra focalizado los problemas de muertes violentas.

Explicó que a nivel latinoamericano se tiene una media de 20 muertes violentas por 100 mil habitantes y espera que Honduras cierre con 23 por 100 mil habitantes el 2025.

Indicó que además de las muertes violentas, se enfocarán en atender las muertes violentas de mujeres para reducirlas, así como los accidentes viales, reducir la extorsión y mejorar la confianza del público en la Policía Nacional.

El director de la Policía Nacional, comisionado Rigoberto Oseguera, señaló por su lado explicó que en Sulaco son dos bandas criminales las que provocan los altos niveles de violencia.

El jerarca policial indicó que también se concentrarán en combatir la extorsión que afecta a los pequeños negocios y el transporte en gran medida. Indicó que tiene experiencia, ya que estuvo al frente en el pasado de la unidad policial encargada de combatir la extorsión. (PD).