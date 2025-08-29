Ministro de Sefin defiende endeudamiento en discusión en el CN

Tegucigalpa – El ministro de la Secretaría de Finanzas, Christian Duarte defendió este viernes los préstamos en discusión en el Congreso Nacional, mismos que ya estaban contemplados en el Presupuesto General de la República 2025, aprobado en el madrugón del 5 de febrero.

“Estos préstamos no salen de la nada, el mismo Congreso Nacional al aprobar el presupuesto de la república tanto del año 2024 como del 2025, aprobó los niveles de endeudamiento que autorizaba todos estos créditos”, afirmó mediante un video mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

El funcionario argumentó que es falso que estos fondos, que oscilan entre los tres en unos mil 162 millones de dólares, más de 28 mil millones de lempiras al cambio actual, vayan a ser usados para financiar campañas políticas del partido gobernante, Libertad y Refundación (Libre).

Señaló que el bono soberano colocado en noviembre de 2024 está destinado para el gasto social y para gasto verde. «Todo esto construido en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y auditado por el Banco Mundial”.

Asimismo, afirmó que los fondos del Fondo Monetario Internacional (FMI), y del Banco Mundial están destinados a aprobar el presupuesto de periodo actual, que incorpora un presupuesto histórico en inversión pública de más de 90 mil millones de lempiras”.

Duarte refrendó que los créditos en discusión en el Legislativo, al igual que otros préstamos tienen condiciones concesionales y vienen a financiar un presupuesto agujereado por los por las exoneraciones fiscales y la deuda pública heredada de administraciones anteriores.

No obstante, destacó, que la administración de Xiomara Castro se ha mantenido honrando esos pagos de deuda y aumentando la inversión social y productiva en unos 70 mil millones de lempiras.

“La aprobación de estos créditos va a permitir cerrar el año con un amplio programa de inversiones en todo el país”, aseguró tras llamar a los diputados en oposición para que le den el visto bueno a este endeudamiento. VC