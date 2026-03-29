Ministro de la SIT estima que en dos meses finalizará bacheo en carretera en Coyolito

Tegucigalpa – El ministro de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, estimó que en dos meses estará finalizado el proyecto de bacheo en la carretera que conduce al sector de Coyolito en el municipio de Amapala, zona sur de Honduras.

Este sábado se divulgó un video en las redes sociales donde se evidencia el mal trabajo en el bacheo de las calles.

En ese sentido, Ehrler consideró que este video fue un acto de una persona insensible que solo quiso mostrar la parte que no está reparada y no refleja el trabajo de reparación vial.

“No hemos terminado, apenas llevamos un 25 % de bacheo, deme dos meses y va ver como termina”, dijo el funcionario.

Señaló que los trabajos de bacheo se encuentran en el tramo Alto Verde-Campamento que son 12 kilómetros de carretera, y posteriormente se enfocará en Campamento-Coyolito que son 21 km.

Detalló que los trabajos de bacheos apenas llevan el 25 % del tramo carretero con una inversión de 200 millones de lempiras.

El ministro argumentó que esta carretera estuvo descuidada por cuatro años sin que se hiciera trabajo de reparación.

Sostuvo que el objetivo es reparar y recuperar dos mil 700 kilómetros de carretera a nivel nacional mediante el programa de bacheos. AG