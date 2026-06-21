Ministro de la SIT estima que en 60 días estará habilitado una de las rampas del puente Juan Manuel Gálvez

Tegucigalpa – El titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, estimó que en un plazo de 60 días culminarán las obras de la reparación del puente Juan Manuel Gálvez que conecta con la salida hacia el municipio de Valle de Ángeles.

“Aquí en 60 días se tiene de nuevo la rampa y habilitado el puente Juan Manuel Galvez”, manifestó el funcionario.

Comentó que en la semana se empieza a fundir las zapatas que será el apoyo central de la reconstrucción de la rampa con dos carriles para habilitar el puente.

Ehrler reveló que el costo de reparación será de 14 millones de lempiras.

Afirmó que la obra incluirá el estudio y el diseño del tercer carril desde la colonia 21 de octubre hacia el sector de El Sitio.

Una de las rampas del paso a desnivel Juan Manuel Gálvez se derrumbó el 5 de abril del 2025.

En la actualidad, los usuarios deben realizar el retorno en la rotonda cercana a la estatua de Alfredo Landaverde para incorporarse al Anillo Periférico, lo que ha incrementado los tiempos de circulación. AG