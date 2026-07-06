Ministro de la Presidencia insiste en necesidad de escindir la ENEE y lo reafirma es el “hoyo negro” de las finanzas

Tegucigalpa – El ministro de la Presidencia, Juan Carlos García, calificó a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) como el “hoyo negro” de las finanzas del Estado.

“Nosotros le llamamos el hoyo negro, más de 16 mil millones de lempiras, tenemos que ver como maneja el tema y fortalecer la ENEE para que haya generación de energía”, dijo a periodistas.

Reafirmó que la escisión de la estatal eléctrica es la única forma de recuperar la ENEE, garantizar el servicio a la población y evitar los apagones.

García visitó el Hospital San Felipe para verificar el inicio de las brigadas médicas que manda el gobierno de Israel enfocadas a las cirugías oftalmológicas.

Destacó que en el tema oftalmológico, ha escuchado las declaraciones de las autoridades hospitalarias y de la Secretaría de Salud que se ha realizado mil 900 intervenciones quirúrgicas.

Afirmó que el país en materia de salud va por buen camino en la que el gobierno fortalece el sistema sanitario para atender las necesidades de las personas.

El funcionario indicó que el objetivo es reducir la mora quirúrgica en los hospitales de la capital hondureña, y posteriormente, movilizarse a realizar cirugías en los demás lugares del país.

Por otro lado, comentó que el gobierno está trabajando en atraer inversionistas mediante el fortalecimiento de los puertos, carreteras, aliviar la tramitología, aduanas, los requisitos con la Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa) y el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa).

Comentó que cada semana, el presidente Nasry Asfura recibe la visita de varias empresas textiles y fabricación de arneses interesadas en invertir en el país. AG