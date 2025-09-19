Ministro de Gobernación insiste que sí se realizan transferencias municipales a alcaldes de oposición

Tegucigalpa – El ministro de Gobernación, Justicia y Descentralización, Tomás Vaquero; descartó las denuncias de que se retrasan las transferencias municipales a alcaldes de oposición por color político.

“Esta semana me dicen que los recursos no se están entregando es porque no hay colores políticos, para nada, pueden revisar la bitácora de pagos y se van a enterar cada pago se ha hecho conforme a los trámites y la ejecución de los recursos que han tenido”, declaró a periodistas.

Mencionó que hay alcaldes que quieren que le realicen las transferencias municipales sin haber liquidado el último trimestre.

Vaquero detalló que se ha ejecutado el 63 % del presupuesto destinado a las transferencias municipales.

Contó que la semana pasada, la Secretaría de Finanzas desembolsó mil 700 millones de lempiras a las alcaldías.

El funcionario enfatizó que si los alcaldes no liquidan los desembolsos, no se les realizará la siguiente transferencia.

Más temprano, el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras denunció que la Secretaría de Gobernación no acredita mil 400 millones de lempiras en el sistema Siafi de la Secretaría de Finanzas para transferencias municipales. AG