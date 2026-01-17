Ministro de Gobernación convoca a diputados electos para elegir junta directiva provisional del CN

Tegucigalpa – El ministro de Gobernación y Justicia, Tomás Vaquero, convocó a los diputados electos para elegir a la junta directiva provisional del Congreso Nacional el 21 de junio.

Señaló que los diputados electos deben estar acreditados para los actos de instalación del Congreso Nacional para la toma de promesa y elección de la junta directiva provisional.

Este evento se realizará en el salón de sesiones del Congreso Nacional a partir de las 9:00 de la mañana.

Hasta el momento se conoce los nombres de Tomás Zambrano del Partido Nacional y los liberales Yury Sabas y Marlon Lara para presidir la junta directiva del Congreso Nacional.

Para el domingo 25 de enero se instala el nuevo Congreso Nacional 2026-2030. AG