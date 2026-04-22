Ministro de Finanzas revela pérdida de L. 3 mil millones por dualidad de funciones o puestos

Tegucigalpa – El ministro de Finanzas, Emilio Hércules, reveló este miércoles que el Estado pierde anualmente tres mil millones de lempiras por empleados públicos que tienen dualidad de funciones y sueldos.

“Hemos identificado que hay personas que tienen doble sueldos, dualidad de puestos, mismo horario en distintos lugares y personas que están devengando salarios y ya ni viven en el país”, dijo Hércules.

Comentó que estos hallazgos son parte de informes elaborados por organismos de sociedad civil, y que será revisado a lo interno de la Secretaría de Finanzas para determinar esta denuncia.

Hércules admitió que dentro del Estado todavía hay plazas fantasmas con doble salario o para personas que ya no viven en el país.

Afirmó que los resultados se darán a conocer en el momento oportuno, pero que las investigaciones arrancarán en la instancia administración con análisis técnico y acompañamiento de la sociedad civil. AG