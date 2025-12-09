Ministro de Finanzas responde que rector de UNAH miente y manipula a trabajadores con respecto a transferencias

Tegucigalpa – El ministro de Finanzas, Christian Duarte, acusó al rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Odir Fernández, de mentir y manipular a los trabajadores con relación al recurso de amparo interpuesto ante la falta de transferencias.

En conferencia de prensa, Duarte consideró innecesario el espectáculo que montó el rector Fernández en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en horas de la mañana al interponer un recurso de amparo.

“Innecesario espectáculo que ha montado el rector en la Corte Suprema de Justicia y ante los medios de comunicación en la que está mintiendo y manipulando a los trabajadores de la Universidad, la comunidad universitaria y al pueblo hondureño”, dijo el funcionario.

Comentó que cuando la presidenta Xiomara Castro asumió la presidencia el salario mínimo del funcionario público promedio era de nueve mil 400 lempiras, pero que en la actualidad 17 mil 238.

Señaló que en el presente año se ha transferido más de cuatro mil 600 millones de lempiras, de los cuales, 900 millones fueron trasladados en noviembre a la cuenta bancaria de sueldo de la UNAH en el Banco Central de Honduras (BCH).

Duarte cifró que la deuda de la Caja del Tesoro con la UNAH es de 759.9 millones de lempiras.

La UNAH reclama falta de transferencias estatales superiores a los a 1 mil 300 millones de lempiras por parte de la Secretaría de Finanzas, y que no ha recibido desembolsos desde julio. AG