Ministro de Finanzas reconoce baja ejecución del presupuesto, pero alega que solo ha estado disponible por dos meses

Tegucigalpa – El ministro de Finanzas, Emilio Hércules, reconoció este jueves que hay una baja ejecución del Presupuesto General alegando que esta herramienta solo ha estado dos meses a la disposición de las instituciones del Estado.

Reveló que solo se ha ejecutado un 33.4 % del presupuesto en el primer semestre, aunque resaltó que es una cifra cinco veces superior al primer año del gobierno de Xiomara Castro.

“La gestión de Asfura ha multiplicado por cinco esa ejecución llevándolo a 33.4 % en el primer semestre, sigue siendo muy baja y todos estamos de acuerdo”, dijo al noticiero TN5 Matutino.

Afirmó que se está haciendo la gestión para poder llevar a cabo dicha ejecución en su totalidad.

Hércules indicó que se desperdició los primeros cuatro meses del año debido a que no había un presupuesto general aprobado y que se publicó en el diario La Gaceta hasta abril.

“Hemos tenido mayo y junio, estamos iniciando el tercer mes en la que los diferentes funcionarios han tenido la oportunidad de ejecutar el presupuesto y tienen la presión del presidente para llevarlo a cabo”, aseveró.

Por otro lado, opinó que la actual Ley de Compras está desfasada y que no es acorde a las necesidades del Estado debido a que data desde el 2021.

Deseó que los secretarios de Estado puedan seguir ejecutando el presupuesto y cumplan con las obligaciones de ejecutar 48 mil millones de lempiras destinados para la inversión y que representa el 10 % del presupuesto general. AG