Ministro de Finanzas prohíbe regalos y comisiones a funcionarios públicos

Tegucigalpa – El ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, notificó a funcionarios públicos que laboran bajo cargo, que está prohibido recibir regalos, comisiones, dádivas u otros beneficios que afecten la transparencia en la gestión de recursos estatales, según un comunicado oficial rubricado por el titular de la Secretaría de Finanzas.

Prohibiciones explícitas

La Secretaría de Finanzas prohibió explícitamente a los funcionarios recibir cualquier tipo de dádiva, comisión o beneficio personal que comprometa la imparcialidad en la ejecución presupuestaria.

Esta medida busca prevenir conflictos de interés y garantizar que las decisiones administrativas se basen únicamente en criterios técnicos y legales.

El comunicado enfatiza que tales prácticas violan las normativas de transparencia vigentes.

Control presupuestario prioritario

Asimismo, se instruye a titulares de instituciones no financieras del Poder Ejecutivo realizar un control prioritario de compromisos presupuestarios aprobados para evitar desviaciones en la ejecución.

Los ordenadores de gastos deben elaborar un diagnóstico inmediato de sus compromisos y priorizar solo aquellos aprobados formalmente.

Esta acción previene ejecuciones que excedan los límites presupuestarios establecidos.

Orden de diagnóstico y ejecución

El ministro ordena elaborar diagnósticos de compromisos presupuestarios aprobados, evitando priorizaciones erróneas que afecten la Cuenta Única de Tesorería.

Igualmente indica que se requiere notificar a la Secretaría sobre cualquier ejecución presupuestaria que pueda generar desequilibrios financieros.

Las unidades administrativas deben actuar con responsabilidad para salvaguardar la estabilidad fiscal, enfatiza.

Compromiso institucional

La Secretaría de Finanzas reafirma de esa forma su compromiso con la transparencia, legalidad y eficiencia en el manejo de fondos públicos.

El comunicado, firmado por el ministro Emilio Hernández entra en vigor de inmediato para todas las instituciones del Ejecutivo.

Esta directriz fortalece la rendición de cuentas en el sector público en un país donde la corrupción pública es uno de los males que carcome la institucionalidad y coloca al país en sus niveles más bajos de percepción de corrupción, según el índice anual de Transparencia Internacional. PD