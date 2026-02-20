Ministro de Finanzas prevé presentar Presupuesto 2026 al CN antes de finalizar febrero

Tegucigalpa – El ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, anheló presentar al Congreso Nacional el proyecto del Presupuesto General del 2026 antes de finalizar el mes de febrero.

“Esperamos presentarlo en los próximos días, que no pase del mes de febrero, que sea visto, conocido, debatido y discutido por las distintas bancadas”, dijo el ministro.

Comentó que previamente, el Presupuesto General del 2026 debe ser presentado y aprobado en Consejo de Ministros.

Recordó que el Presupuesto General fue aprobado en septiembre del año pasado, pero que debido a una parálisis legislativa no logró aprobarse y se está trabajando con el prorrogado del 2025.

Hércules indicó que el Presupuesto General del 2026 debe reformularse en base a la visión del presidente Nasry Asfura como reducir el aparato estatal para lograr un ahorro entre 10 a 15 mil millones de lempiras.

Esclareció que la reducción del aparato estatal no implica una disminución del Presupuesto General, indicando que los fondos financieros serán utilizados para pasivo laboral, pago de deuda y otros compromisos del Estado.

El funcionario señaló que hay un gobierno altamente poblado, duplicidad de funciones y una deuda flotante de 24 mil 100 millones de lempiras. AG