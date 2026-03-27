Ministro de Finanzas pide a empleados del PNRP que firmen los contratos y garantiza respeto de derechos laborales

Tegucigalpa – El ministro de Finanzas, Emilio Hércules, invitó a los empleados del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP) que asistan a las oficinas a firmar los contratos laborales.

– Resta que 72 empleados firmen sus contratos para pagarles, según lo informó este viernes el secretario privado de la Presidencia, Luis Castro.

“A los empleados del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas los invito a pasar a las oficinas centrales y regionales a firmar sus contratos”, dijo a periodistas.

Hércules reafirmó que el gobierno pagará los sueldos, cesantías y derechos laborales de los empleados, pero que deben cumplir con la firma de los contratos.

Reveló que una persona subió de manera irresponsable a inicios del presente año planillas del PNRP con contratos hasta diciembre.

“Alguien de manera irresponsable, subió planillas no solo en enero, hasta diciembre en el Programa Nacional de Reducción Pérdidas”, declaró a periodistas.

El funcionario sostuvo que no se pagará planillas que no tengan el sustento legal de los contratos.

Confirmó que la Secretaría de Finanzas ha pagado los derechos laborales dos mil empleados que han firmado sus contratos.

El PNRP es una iniciativa impulsada por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) enfocada en reducir las pérdidas técnicas y no técnicas en el sector energético.

Por otro lado, resaltó la calificación de estable a Honduras por parte de la agencia “Standard & Poor’s”, alegando que el resultado no es una causalidad ni improvisación, sino que procede de un plan creíble.

Estimó que la agencia Standard & Poor’s planea realizar una visita al país entre julio y agosto para reunirse con el gabinete económico.

Sostuvo que esta calificación genera mejores tasas de interés, plazos para la economía para obtener presamos y venta de bonos, certidumbre y certeza de seguridad jurídica. AG