Ministro de Finanzas niega emergencia fiscal y despidos masivos con Ley de Reactivación Económica

Tegucigalpa – El ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, negó este lunes que la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano sea una emergencia fiscal, al tiempo que recalcó que la solicitud hecha en el decreto es exclusivamente una serie de medidas que se van a aplicar por parte del gobierno de Nasry Asfura.

– La reducción de la masa burócrata se debe a que se encontraron instituciones que no cumplen con las funciones para lo cual fueron creadas y también duplicidad de ocupaciones, dijo.

– Detalló que existe sobrecarga en los renglones presupuestarios de salarios. Solamente en los últimos cuatro años hubo un incremento de 20 mil millones de lempiras en planillas y salarios.

“Repito, reitero y recalco: no hay emergencia fiscal. No se va a decretar una emergencia fiscal”, apuntó Hernández Hércules.

El funcionario agregó que el decreto pide la autorización para realizar una reducción considerable del aparato burócrata que bajará de 113 a 78 instituciones.

“Es del conocimiento público del ataque sistemático que ha sido víctima la caja única del tesoro a través de los embargos provenientes del Poder Judicial, que en un periodo de cinco años se embargaron 10 mil millones de lempiras que da un promedio anual de 2 mil millones, sin embargo en los primeros 10 días del gobierno hubo embargos superiores a los 3 mil millones de lempiras, es por ello que en el decreto se solicita y se faculta para que se pueda proteger el tesoro nacional”, explicó Hernández Hércules.

El ministro de Finanzas mencionó que, igualmente, se busca conciliar todas las demandas laborales que vienen en cola en los diferentes juzgados de trabajo. Las demandas de personas que fueron empleados del sector público y otras que reclaman salarios caídos, aumentos dejados de percibir, y el reintegro al cargo en algunos casos.

Enfatizó que “el objetivo en dinamizar las demandas para poder llevar a cabo una conciliación favorable que beneficie a la persona y también al Estado para cuidar el tesoro nacional”.

Pidió el apoyo de todas las bancadas representadas en la Cámara Legislativa para la Ley de Reactivación Económica y garantizó que en la disminución del aparato estatal se garantizarán los derechos laborales, cesantías y prestaciones para los que sean removidos de sus cargos. JS