Ministro de Finanzas juramenta comisión técnica liquidadora encargada de despidos en instituciones suprimidas

Tegucigalpa – El ministro de Finanzas, Emilio Hércules, juramentó este lunes a los miembros de la comisión técnica liquidadora, ente encargado de los despidos de personal en las instituciones que serán suprimidas.

Los miembros de la Comisión Técnica Liquidadora son: Ángel Antonio Mendoza Velásquez, Denisse Yamileth Rosales Rivera, Carlos Humberto Hernández Erazo, Leonel Núñez y Mario Celín Simón Perla.

La Comisión Técnica Liquidadora encargada de ejecutar el proceso de liquidación del personal de las instituciones suprimidas.

Las funciones contemplan la liquidación administrativa, financiera y el traslado de los recursos presupuestarios correspondientes para el pago de indemnizaciones.

El fin de semana, se aprobó en el diario La Gaceta la aprobación del decreto que suprime instituciones del Estado como la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas); Secretaría de Planificación Estratégica; Secretaría de Transparencia; el Programa Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos y la Red Solidaria. AG