Ministro de Finanzas espera que Presupuesto del 2026 se apruebe antes de Semana Santa

Tegucigalpa – El ministro de Finanzas, Emilio Hércules, estimó que la aprobación del Presupuesto General del 2026 ocurrirá antes del feriado de Semana Santa.

La Semana Santa empieza el domingo 29 de marzo y finaliza el 4 de abril.

Hércules comentó que el plan es que la siguiente semana se presente y se apruebe en Consejo de Ministros, para remitir posteriormente al Congreso Nacional.

“Esperamos que la próxima semana podamos presentarlo en Consejo de Ministros para que se apruebe la reformulación, inmediatamente después, llevarlo al Congreso Nacional para que sea discutido y aprobado preferiblemente antes de Semana Santa”, dijo el funcionario.

Ratificó que el Presupuesto General del 2026 será de 430 mil millones de lempiras, una disminución de 39 mil millones propuesto por la administración de Xiomara Castro.

El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) lamentó que el país haya estado dos meses operando bajo el principio de vigencia continuada del presupuesto anterior.

Según el Fosdeh, la ejecución presupuestaria a nivel general en febrero apenas alcanzaba el 9 % del presupuesto vigente. AG