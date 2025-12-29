Finanzas estima recaudar L.1 mil 300 millones de instituciones de gobierno con el PCM 38-2025

Tegucigalpa – El ministro de Finanzas, Christian Duarte, reveló este lunes que el gobierno pretende recaudar cerca de 1 mil 300 millones de lempiras con el decreto PCM 38-2025 bajo la recopilación de saldos no utilizados en las instituciones públicas.

Comentó que el objetivo de recaudar dinero de las instituciones públicas es para pagar sueldos y salarios, deudas a constructoras, y medicamentos.

Duarte alegó que recurren a este movimiento debido a la no aprobación de los tres préstamos con más de mil millones de dólares, siendo uno de ellos del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Añadió que en diciembre se colocaron mil 100 millones de lempiras de créditos en el mercado nacional.

El funcionario manifestó que sólo pagaran el sueldo y salario a las instituciones que subieron las planillas en el sistema, pero que estas no incluyen a los policías y al sistema educativo.

Justificó que no han pagado en el sistema educativo que hubo varios incrementos salariales que desajustó el presupuesto designado, mientras que en los policías se debe a que hubo crecimiento en más de 3 mil agentes.

También reveló que la deuda flotante tiene muchos acreedores y es cerca de 15 mil millones de lempiras.

Adicionó que la deuda interna en el mercado nacional, las tasas oscilan entre 8-11 % con plazos de cinco a ocho años y con una política reducción de duración de los bonos.

Asimismo, estimó que la ejecución presupuestaria en el presente año será entre 90 a 91 %, la mayor de la actual gestión gubernamental.

Negó que el gobierno vaya a dejar dinero guardado debajo del colchón o en llave a través de fideicomisos como hizo el Partido Nacional.

Finalmente, aseguró que los altos funcionarios no cobrarán prestaciones cuando abandonen los cargos alegando que son parte del régimen excluido indicando que los únicos derechos laborales son el salario, aguinaldo y decimocuarto. AG