Ministro de Finanzas admite que fondos nacionales son limitados para cubrir déficit de la ENEE

Tegucigalpa – El ministro de Finanzas, Emilio Hércules, señaló que los fondos nacionales son limitados para cubrir la deuda que posee actualmente la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Indicó que los fondos nacionales proceden del pago de tributos y los ingresos aduaneros.

“Los hondureños producimos los impuestos, unos 240 mil millones de lempiras y el presupuesto es de 444 mil millones, por lo que habrá que buscar financiamiento externo e interno, pero debemos actuar con responsabilidad fiscal y no vamos a comprometer al país con cobros que no podamos pagar”, declaró el funcionario.

Reiteró que el déficit de la estatal eléctrica es el principal agujero en las finanzas del país y que se debe identificar un plan de rescate.

Además, mencionó que se debe pagar la deuda pendiente con los generadores de energía y controlar las pérdidas de la ENEE.

Remarcó que la ciudadanía debe apoyar a la ENEE, y tratar su situación actual como un tema de nación que afecta a los hondureños.

Hércules recordó que con la llegada del fenómeno “El Niño” provocará un prolongado período de sequía y altas temperaturas que implicará mayor demanda de energía. AG