Ministro de Energía señala que se requiere una inversión de $ 6 mil millones en 10 años para modernizar sistema

Tegucigalpa – El ministro de Energía, Eduardo Oviedo, reveló que se requiere una inversión de más de seis mil millones de dólares por un período de diez años para modernizar el sistema de energía eléctrico.

Detalló que se requiere una inversión en 10 años de cuatro mil millones de dólares en capacidad de producción, mil 200 millones en transmisión y mil millones en distribución.

“Divídalo en diez años, necesitamos 600 millones de dólares anualmente”, dijo a periodistas.

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Comentó que en la actualidad hay problemas regionales en las líneas de transmisión que ocasiones interrupciones del servicio de energía eléctrica.

Oviedo explicó que hay algunas líneas que “están muy viejas”, y otras que no tienen las capacidades para transmitir la generación producida.

Ejemplificó el caso de Patuca que es una planta que producía 105 megavatios y la línea solo tiene capacidad de transmitir 70 megavatios.

Señaló que el caso de la planta que cubre desde El Progreso hasta el litoral atlántico donde solo se puede transportar 80 megavatios, pero la zona consume 160 megavatios de energía.

En ese sentido, consideró necesario el proyecto de El Negito en Yoro, una planta que cubriría de energía a dos zonas y bajaría la presión sobre la línea en el litoral atlántico. AG