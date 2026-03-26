Ministro de Energía confirma que entró en funciones interventora en Programa de Reducción de Pérdidas

Tegucigalpa – El ministro de Energía, Eduardo Oviedo, confirmó que una junta interventora se apersonó este jueves en el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP) para empezar la intervención.

“Hay una junta interventora que comienza hoy sus funciones y ellos deben hacer el análisis del futuro de esa organización”, dijo sin brindar muchos detalles a periodistas.

Detalló que los miembros de la junta interventora del PNRP fueron nombrados en Casa Presidencial.

Oviedo afirmó que el gobierno cumplirá con todas las obligaciones legales establecidas en las leyes laborales con el personal del PNRP.

El funcionario comentó que se empezó a pagar al primer grupo de 800 empleados en la que recibieron los sueldos de enero, febrero y sus derechos laborales.

Añadió que un segundo grupo de empleados recibirá los sueldos hasta marzo junto con sus derechos laborales. AG