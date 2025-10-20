Ministro de Educación pide a diputados aprobar reformas a la Ley de Inprema después de las elecciones generales

Tegucigalpa – El ministro de Educación, Daniel Sponda, pidió al Congreso Nacional que después de las elecciones generales retome la discusión de la iniciativa de las reformas a la Ley del Instituto de Previsión Magisterial (Inprema).

Señaló que la aprobación de las reformas de la ley de Inprema no está perdida, y que puede ser aprobada después de las elecciones generales.

“Pienso que los diputados después del proceso electoral, espero que trabajen, y se pueda aprobar en el mes de diciembre o enero las reformas a la Ley del Inprema”, dijo el ministro.

Sponda expresó su preocupación que muchos diputados no sean electos y provoque que no quiera volver a sesiones legislativas.

Consideró que las reformas a la Ley de Inprema son una necesidad para los estudiantes y los profesores.

Expuso que hay un sistema educativo con un porcentaje de docentes de la tercera edad que ya no tienen paciencia ni energía para seguir impartiendo clases. AG