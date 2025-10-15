Ministro de Educación defiende que las escuelas tienen buenas condiciones para ejercer como centros de votación

Tegucigalpa – El ministro de Educación, Daniel Sponda, garantizó este miércoles que los centros educativos están en mejores condiciones de infraestructura para servir como centros de votación en las elecciones generales.

“Hay más escuelas en mejores condiciones, hoy el proceso electoral de 2025 en comparación de 2021 tiene más escuelas con electricidad, conectividad”, dijo a periodistas.

Señaló que no es excusa las condiciones de la infraestructura para que los centros educativos no ejerzan como centros de votación afirmando que se encuentran en óptimas circunstancias.

Sponda indicó que para el 28 de noviembre está contemplado el último día del año escolar, pero que no descarta entregar antes las instalaciones de los centros educativos al Consejo Nacional Electoral (CNE).

Igualmente, criticó las pasadas administraciones de la Secretaría de Educación por finalizar las clases en octubre y finales de septiembre cuando era año electoral.

“No entiendo porque en el pasado se clausuraba las clases en octubre o finales de septiembre en año electoral, si hemos demostrado que se puede desarrollar las actividades académicas en elecciones”, externó.

Puntualizó que el año escolar no puede finalizar de manera prematura cuando en el sistema educativo hay alumnos que están rezagados. AG