Ministro de Desarrollo Económico justifica que problema de precios de combustibles es un “tema heredado”

Tegucigalpa – El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Eddy Ordóñez, señaló hoy que el problema de los precios de los combustibles es un “tema heredado”.

Argumentó que también se trata de un problema internacional que impacta directamente al país.

“Este tema de los combustibles, del gas, es un tema heredado, nosotros no tenemos manera como país de poder definir el precio, esto está afectando no solo a Honduras, sino a toda Latinoamérica”, expresó.

Sobre el subsidio al cilindro de gas, enfatizó que este se mantiene vigente para evitar un impacto mayor en la población.

Cabe señalar que, el Gobierno de Honduras anunció la continuidad de subsidios a la energía eléctrica, los combustibles y el gas licuado de petróleo (GLP) para proteger la economía de las familias, especialmente las de menores ingresos.

La administración Asfura confirmó que seguirá cubriendo el 50 % del incremento en los precios internacionales de la gasolina regular y el diésel, medida vigente del 1 de mayo al 2 de agosto de 2026.

No obstante, el ministro de Desarrollo Económico resaltó que estos subsidios son temporales y no forman parte de una medida permanente.

“Esto puede ser temporal, porque si no, las arcas del Estado van a colapsar”, razonó.

Finalmente, lanzó una advertencia a quienes especulan con los precios: “la ley nos permite hasta poner mil salarios mínimos de multa, no es momento de aprovecharse, es momento de ser solidarios con el pueblo hondureño”. (RO)