Ministro de Desarrollo Económico destaca ventajas para Honduras tras decisión arancelaria de Estados Unidos

Tegucigalpa – El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), Eddy Ordóñez, aseguró que Honduras debe aprovechar las condiciones comerciales favorables que mantiene con Estados Unidos tras la reciente decisión del gobierno estadounidense de mantener el arancel del 10%.

El ministro destacó que Estados Unidos es el principal socio comercial de Honduras, por lo que representa una oportunidad estratégica por ser uno de los principales mercados para los productos pese a los aranceles.

Según Ordóñez, la prioridad del Gobierno no debe centrarse en limitar las importaciones, sino en aumentar la capacidad para que la producción nacional compita en más mercados internacionales.

“No se trata de hacer algo para disminuirlas, se trata de qué debemos hacer nosotros para aumentar nuestras exportaciones y eso es lo importante”, afirmó.

En ese sentido, explicó que la estrategia gubernamental busca impulsar la industria local mediante mayor competitividad, diversificación de productos y la incorporación de nuevas tecnologías que permitan ampliar la oferta exportable del país.

En cuanto a la relación comercial con China señaló que “ importamos más de 4 mil millones. O sea, la balanza comercial es totalmente desfavorable, pero sucede lo contrario con economías como, por ejemplo, Estados Unidos, que con Estados Unidos nosotros exportamos más de 5 mil millones”, señaló el funcionario.

Nueva subsecretaría

La SDE adelantó que trabaja en una nueva subsecretaría enfocada en generar condiciones para que las empresas locales puedan desarrollar productos con mayor valor agregado.

“Nosotros estamos tratando de no solo exportar melón, no solo exportar piña, no solo exportar camarón, sino exportar ya productos más procesados, pero sobre todo diversificar”, manifestó.

Además, indicó que Honduras busca nuevas oportunidades de inversión y cooperación tecnológica mediante acercamientos con otros países.

Ordóñez sostuvo que la relación con Estados Unidos es muy positiva, por lo que debe ser aprovechada para fortalecer la economía hondureña y ampliar su presencia en los mercados internacionales. AD