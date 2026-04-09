Ministro de Defensa respalda iniciativa sobre elección del jefe de FFAA para inmunizarlo de efervescencia política

Tegucigalpa – El ministro de Defensa, Enrique Rodríguez Burchard, manifestó este jueves que existe una preocupación latente sobre la elección del alto mando de las Fuerzas Armadas, y respaldó la iniciativa en el Congreso Nacional de una reforma de nombramiento de autoridades.

– En la actualidad, el jefe del Estado Mayor Conjunto es electo por el presidente de turno.

Admitió que en el pasado reciente, hubo una desagradable experiencia con algunos miembros de la FFAA porque quisieron imponer su protagonismo en el último proceso electoral.

En ese sentido, consideró que se debe abordar este asunto de manera responsable.

Aplaudió la iniciativa de ley presentada por uno de los vicepresidentes del Congreso Nacional, Mario Segura, de que este poder del Estado escoja el jefe de la FFAA.

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Consideró que esta propuesta de ley puede mejorarse y que solo es un primer acercamiento que sostendrá con los diputados para conocer si la iniciativa avanza o no.

Aunque remarcó que la cadena de mando se debe de mantener con el presidente de la República como comandante en jefe en base a la Constitución de la República.

“La cadena de mando es a nivel constitucional y eso lo tenemos que respetar, ninguna reforma de ley puede alterar esa cadena vertical”, declaró a periodistas.

Rodríguez Burchard argumentó que esta iniciativa es buena porque hay mayor confianza en la actualidad al Congreso Nacional que hace seis meses.

No obstante, señaló que las coyunturas cambian con el tiempo y permanecen las instituciones.

En ese contexto, sugirió buscar mecanismos que sea a prueba de intromisiones, procedimientos que garantice que se busquen los mejores hombres y no olvidar en esta ecuación a los jóvenes que abrigan una carrera militar en las escuelas y academias.

“Ellos luchan diariamente física y mentalmente para llegar a las mejores posiciones, tenemos que escucharlos a ellos para que estas revisiones no los perjudiquen”, expresó.

Sostuvo que se debe inmunizar a la FFAA de la efervescencia política y evitar que un jefe o varios miembros se conviertan en activistas políticos. AG