Ministro de Defensa guatemalteco asegura que no habrán maniobras militares de EEUU

Ciudad de Guatemala – El ministro de Defensa de Guatemala, Henry Sáenz, aseguró este jueves que no habrán maniobras militares por parte de Estados Unidos en contra del narcotráfico en el país centroamericano, como ya lo había indicado el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo.

Sáenz afirmó que «no van a haber soldados extranjeros haciendo operaciones en aire, mar y cielo nacional en Guatemala», respaldando las palabras sobre el tema expresadas por el gobernante esta mañana.

En declaraciones a medios locales, el ministro añadió que la Constitución guatemalteca no permite tal situación.

Las declaraciones del mandatario y Sáenz surgen tras una publicación del diario estadounidense The New York Times, que afirmó que el país centroamericano habría aceptado ataques aéreos conjuntos con Washington contra carteles de la droga a partir del próximo mes, tras una supuesta llamada el 19 de mayo entre Arévalo y el secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth.

«Lo que hemos hecho es solicitar al Gobierno de los Estados Unidos la cooperación para apoyar estas operaciones lideradas por las fuerzas de Guatemala en el marco del interés que tienen los Estados Unidos en combatir a las redes del narcotráfico», precisó el gobernante guatemalteco.

De igual manera, varios diputados guatemaltecos recordaron este jueves que un acuerdo de tal magnitud tendría que ser aprobado por el Congreso.

«Guatemala no firma ningún acuerdo que no sea con la Constitución y con la legislación en la materia. De manera que lo que estamos firmando son tipos de colaboración que se han estado dando en el pasado y que lo que esperamos es que se intensifiquen», reiteró el mandatario guatemalteco.

La polémica generada por la información del rotativo neoyorquino coincide con las fuertes tensiones regionales en torno a la estrategia de seguridad de la Administración de Donald Trump, quien en marzo pasado creó el Escudo de las Américas, una coalición contra el crimen transnacional integrada por gobiernos de derecha como Argentina, El Salvador y Ecuador, pero a la cual ejecutivos progresistas como los de Guatemala, México, Colombia y Brasil decidieron no sumarse. EFE