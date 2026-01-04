Ministro de Defensa dice que Maduro es el «presidente constitucional» de Venezuela

Caracas- El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, rechazó este domingo la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que tachó como «cobarde secuestro» y afirmó, al leer un comunicado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que ocurrió «luego de asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad».

Maduro fue capturado el sábado junto a su esposa, Cilia Flores, por fuerzas estadounidenses tras ataques en Caracas y otras ciudades de Venezuela.

Exigió la liberación inmediata del presidente Nicolás Madura quien sigue siendo su presidente constitucional.

López, dijo que el presidente «constitucional» de su país es Nicolás Maduro y anunció su pleno respaldo al estado de conmoción exterior declarado en la víspera y que otorga al Estado facultades especiales para tomar medidas en situaciones de conflicto.

«Exigimos la pronta liberación de nuestro comandante en jefe», dijo el ministro en la televisión estatal VTV y aseguró que «el presidente Nicolás Maduro» es «el auténtico y genuino líder constitucional de todos los venezolanos».EFE/ir