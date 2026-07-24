Ministro de Defensa confirma aumento de 30 % del salario a los soldados de las FFAA

Tegucigalpa – El ministro de Defensa, Enrique Rodríguez Burchard, confirmó que el soldado base de las Fuerzas Armadas recibirán un aumento del 30 % en su salario durante julio.

Este mes reciben su aumento salarial la tropa, el soldado base recibirá un 30 % de aumento del salario, de un monto total de 570 millones de lempiras”, dijo el funcionario a periodistas.

Rodríguez Burchard participó este viernes en la ceremonia de la entrega de una nueva flota vehicular en la ciudad de San Pedro Sula.

Comentó que las Fuerzas Armadas están colaborando en brindar seguridad ciudadana a los hondureños al combatir todas las aristas del crimen.

Rodríguez Burchard indicó que se está trabajando en un convenio con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en brindar protección a los estudiantes en los buses.

En otro tema, confirmó que se le dará seguridad al expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) cuando retorne al país este domingo.

Por otro lado, ratificó que en su administración se mejorará la FFAA con la otorgación de equipos de protección como cascos, chalecos nuevos y armas ligeras.

También prometió las reparaciones de naves y patrulleras de la Fuerza Naval de Honduras (FNH), repotenciaciones de aviones de alas fijas y helicópteros. AG