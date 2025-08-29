Ministro de DDHH asegura que el estado de excepción en Honduras ha superado el avance de El Salvador

Tegucigalpa – El ministro de Derechos Humanos, Longino Becerra, defendió la continuidad del estado de excepción en Honduras y afirmó que los resultados obtenidos hasta ahora son superiores a los que ha alcanzado la vecina República de El Salvador.

“El avance que nosotros hemos tenido es superior al que actualmente tiene El Salvador”, expresó el funcionario, al referirse a la estrategia implementada desde finales de 2022 y que ya ha sido ratificada en 18 ocasiones, aunque, solo cinco de esas prórrogas se han hecho siguiendo los procedimientos legales establecidos.

Becerra también respondió a las críticas sobre violaciones a los derechos humanos durante las operaciones policiales en barrios, colonias y municipios. Señaló que, en caso de existir denuncias, estas deben ser presentadas ante los organismos jurisdiccionales correspondientes o el Ministerio Público, para que se investiguen los hechos.

No obstante, planteó la necesidad de medir la percepción ciudadana en las comunidades impactadas. “Debemos levantar una encuesta en estos barrios y colonias o municipios donde ya no muere ninguna persona, para verificar si efectivamente están o no de acuerdo con la estrategia que implementa nuestro gobierno en materia del estado de excepción”, declaró.

El estado de excepción, impulsado por la administración de la presidenta Xiomara Castro, se mantiene como una de las principales medidas de seguridad, aunque continúa generando debate entre sectores que lo consideran efectivo en la reducción de la violencia y quienes cuestionan su legalidad y respeto a los derechos humanos.LB