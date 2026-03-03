Ministro de Cultura anuncia recuperación de espacios culturales y rehabilitación de museos en Honduras

Tegucigalpa – El titular de la Secretaría de Cultura, Yasser Abdalah Handal, anunció un ambicioso proceso de recuperación de espacios culturales a nivel nacional, destacando la rehabilitación de casas de la cultura, museos y edificios históricos como parte de un plan integral para revitalizar el arte y la identidad nacional.

El funcionario explicó que actualmente se realiza un diagnóstico base para conocer el estado real de la cultura y el arte en el país. “Estamos haciendo un estudio para entender cuál es la situación actual y, a partir de allí, tomar decisiones que permitan dar un giro en cultura y arte para mejorar la imagen del país”, expresó.

Handal detalló que el trabajo se ejecuta mediante alianzas entre el Gobierno, el sector privado, organismos internacionales y embajadas, con el objetivo de que todas las casas de la cultura vuelvan a estar al servicio del pueblo. “Queremos que los niños y jóvenes tengan espacios donde puedan aprender pintura, lectura y poesía; que encuentren en estos lugares oportunidades de formación y desarrollo”, afirmó.

El ministro también reconoció que la institución enfrenta limitaciones presupuestarias, ya que el 77 % de los recursos se destina al pago de sueldos y salarios, quedando un margen reducido para inversión operativa y obras. No obstante, aseguró que se están implementando medidas para hacer más eficiente y efectiva la gestión administrativa.

“El diagnóstico apenas inicia, pero ya nos ha demostrado que debemos hacer cambios integrales”, señaló, al tiempo que confirmó que se trabaja de manera coordinada con las secretarías de Turismo y Educación para fortalecer el componente cultural en el sistema educativo.

Entre los proyectos anunciados destaca la creación de 18 tomos educativos para lanzar una nueva clase de cultura y civismo, así como la instalación de un Museo Republicano en la antigua Casa de Gobierno. Además, informó que se recuperará la Villa Roy y el Castillo Bellucci como parte del rescate del patrimonio histórico nacional.

Concluyó que lo que se busca es además de rehabilitar la infraestructura cultural, impulsar un proceso de transformación que permita fortalecer la identidad, la educación artística y la proyección internacional de Honduras. LB