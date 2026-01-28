Ministro de Comunicación: Gobierno prioriza acciones en salud, educación e infraestructura, venimos a trabajar

Tegucigalpa- El secretario de Comunicaciones, José Augusto Argueta, aseguró “Nosotros vamos a hablar muy poco, pero vamos a hacer mucho por este país.

El funcionario también informó que este día el presidente de la República, Nasry Asfura, continuará con el proceso de nombramiento de funcionarios públicos, incluyendo secretarios y subsecretarios de Estado, así como directores, gerentes y otros cargos dentro del aparato gubernamental.

En materia de salud, Argueta detalló que el mandatario impulsará este mismo día la ley ya enviada al Congreso Nacional para la reducción de la mora quirúrgica, la cual calificó como una prioridad absoluta. Asimismo, aseguró que se trabaja para garantizar el abastecimiento de medicamentos en todos los rincones del país.

En el ámbito educativo, destacó que ya fueron enviados a impresión los libros de texto y cuadernos de trabajo destinados a docentes, con el objetivo de que 1.7 millones de estudiantes reciban su material educativo al inicio del año escolar, previsto para el 2 de febrero.

En cuanto a infraestructura vial, Argueta indicó que se establecerá todo el marco legal necesario para que, antes de Semana Santa, no existan baches en los principales ejes carreteros del país, con el fin de impulsar el turismo y garantizar una Semana Santa con seguridad vial.

Además, el secretario de comunicaciones resaltó que el Gobierno mantiene una postura abierta a la crítica, aunque reconoció que ha sido objeto de múltiples ataques desde el primer momento de su gestión, incluso contra su familia, tras apenas una hora de haber sido juramentado.

Argueta señaló que recibió numerosos mensajes ofensivos a través de WhatsApp y correos electrónicos, situación que calificó como lamentable.

Ante ello, hizo un llamado directo a los sectores de la oposición para que hagan una pausa, se reorganicen y repiensen sus estrategias, al tiempo que dejó claro que el Gobierno no perderá tiempo respondiendo a ataques.

Finalmente, el secretario de Comunicaciones aseguró a los medios de comunicación que siempre encontrarán canales abiertos y acceso a datos verificables, reiterando que el Gobierno no llega a atacar a nadie ni a enfocarse en el pasado, sino a trabajar por el país.LB