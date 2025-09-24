Ministro Cerrato: “No son negocios chinos los que invaden el mercado, son comerciantes hondureños que importan de China”

Tegucigalpa – El ministro de Desarrollo Económico (SDE), Fredis Cerrato, señaló este miércoles que son los hondureños comerciantes que invaden el mercado local con productos chinos, y no los ciudadanos de esta nación asiática.

Se refirió a la denuncia que el mercado hondureño está siendo invadido por negocios y productos de China.

En ese sentido, Cerrato manifestó que ha escuchado que en la zona norte del país se habla de la enorme cantidad de negocios chinos.

“Son los mismos hondureños comerciantes que están importando productos en mayor volumen de China para distribuirlos y venderlos en el mercado local”, dijo a periodistas.

Cerrato descartó que ya exista un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China admitiendo que no ha habido firma, por lo tanto, negó la teoría de una invasión de negocios chinos al mercado nacional que dañan la economía.

Explicó que los empresarios-comerciantes hondureños importan productos chinos en mayor volumen porque son más baratos que los estadounidenses.

(LEER): “Invasión china” pone de rodillas a comerciantes y emprendedores hondureños

Enfatizó que no se ha firmado TLC con China y no hay ningún privilegio ni beneficio arancelario.

Fue consultado que en la ciudad de Comayagüela hay una enorme cantidad de negocios chinos que son manejados por personas de esta etnia.

A lo que contestó que por hay una Asociación China Hondureña que se han dedicado al rubro de la comida y negocios.

Añadió que mucha gente de esta asociación tuvo descendencia que se consideran hondureños y que al ver la posibilidad de un TLC con China, se incorporan y abren un montón de negocios.

El funcionario lamentó que la posibilidad del TLC sea manejada políticamente para causar daño. AG