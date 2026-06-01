Ministro Argueta atribuye intereses políticos a las protestas nacionales

Tegucigalpa- El secretario de Comunicaciones y Estrategia, José Augusto Argueta, aseguró que las recientes asambleas informativas registradas en distintos sectores del país responden a intereses políticos orientados a generar inestabilidad.

El funcionario afirmó que el Gobierno ya cumplió con los compromisos adquiridos en distintos sectores, específicamente con el magisterio, lo que incluye el aumento salarial otorgado en el mes de mayo.

También garantizó que el resto de ajustes se aplicarán de forma escalonada conforme a los acuerdos alcanzados con los docentes.

“Nosotros prometimos cumplirle y se les cumplió en el mes de mayo. Ellos ya recibieron su aumento”, expresó el funcionario, al señalar que también se evalúa la aplicación de pagos retroactivos en algunos casos.

El funcionario indicó que el proceso de ordenamiento institucional en educación busca corregir distorsiones en el manejo de recursos humanos y administrativos, incluyendo la revisión de plazas y asistencias técnicas.

Argueta sostuvo que el Gobierno mantiene al día el pago de salarios y que existe voluntad de diálogo con los sectores gremiales, pero cuestionó que algunas acciones de protesta no respondan únicamente a demandas laborales. AD