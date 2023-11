Ministro AAEE israelí pide en Ginebra a la Cruz Roja «más presión» en favor de los rehenes

Ginebra.- El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Eli Cohen, quien hoy se reunió en Ginebra con la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), pidió a esta organización que sea «más clara en sus declaraciones» sobre los rehenes en Gaza, y que presione más por su protección.

«No les estamos pidiendo que negocien, pero lo mínimo que se le puede pedir a Cruz Roja es que se reúna con los rehenes, reciba pruebas de que están vivos, y transfiera medicinas a aquellos que las necesitan», aseguró Cohen en una rueda de prensa posterior al encuentro, celebrada en la sede europea de la ONU.

El ministro israelí de Salud, Uriel Menachem Buso, quien también viajó hoy a Ginebra, añadió que en el encuentro con Spoljaric pidieron a la responsable de CICR que su organismo intente recabar información sobre la situación de los 239 rehenes secuestrados en Gaza.

Acompañaron a los dos ministros hermanos, padres, hijos y otros familiares de algunos de esos rehenes, como Ilan Regev Gerby, padre de dos jóvenes secuestrados durante el festival Supernova.

«Sus gritos me persiguen todo el día, me siento vacío y no puedo hacer nada más por salvarlos… CICR y el resto del mundo tienen que entender lo que sufrimos desde el 7 de octubre, necesitamos ya pruebas de que siguen vivos», señaló entre sollozos en la misma rueda de prensa. EFE/ir