Ministra denuncia personal supernumerario, odontólogos y hasta médicos en planillas de Educación

Tegucigalpa – La secretaria de Educación, Ivette Arely Argueta Padilla, denunció que durante el proceso de revisión administrativa se detectó la existencia de personal supernumerario, así como odontólogos, médicos y otros empleados desempeñando funciones dentro del sistema público, una situación que calificó como insostenible para las finanzas del Estado.

– «No se puede tener odontólogos y médicos dentro de los centros educativos; ellos tienen que buscar una plaza en la Secretaría de Salud», manifestó.

– La ministra sostuvo que el país atraviesa una situación económica que no permite mantener duplicidad de funciones ni plazas innecesarias.

– Reveló que en un centro educativo con apenas 50 estudiantes fueron encontrados ocho vigilantes asignados.

Argüeta reconoció que la institución enfrenta un serio problema financiero derivado de la contratación de personal supernumerario en distintos niveles del sistema educativo, situación que ha obligado a iniciar un proceso de reordenamiento administrativo a nivel nacional.

Durante declaraciones públicas, la funcionaria destacó que, pese a algunos centros educativos tomados, el sistema ha alcanzado los primeros 100 días de clases, lo que calificó como un avance positivo en el cumplimiento del calendario académico. No obstante, admitió que existen “desórdenes” en varios centros que requieren ajustes urgentes para garantizar un uso eficiente de los recursos del Estado.

Informes recientes de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), dan cuenta que Honduras enfrenta un serio retroceso en la cobertura educativa, al señalar que el país pasó de un 70 % de estudiantes dentro del sistema en 2014 a apenas un 63 % en 2025. Esta reducción implica que alrededor de 1.1 millones de niños y jóvenes están actualmente fuera del sistema educativo, una situación que podría agravarse si no se implementan medidas urgentes para reincorporarlos.

La ministra Argüeta señaló abusos de casos que evidencian irregularidades, como la asignación de hasta ocho guardias de seguridad en centros con apenas 50 estudiantes, lo que consideró desproporcionado. En ese sentido, explicó que muchas de estas contrataciones se realizaron entre octubre y diciembre de 2025, generando una carga económica significativa para la actual administración.

“Las instituciones quedaron llenas de personal supernumerario y las arcas del Estado en cero. No tenemos la capacidad para sostener planillas infladas, especialmente cuando hay empleados sin funciones claras”, expresó la ministra.

Asimismo, detalló que se han identificado plazas de médicos, odontólogos y especialistas asignados a centros educativos que carecen de condiciones mínimas para el ejercicio de sus funciones, como equipo o infraestructura adecuada. “Esto representa un gasto, no una inversión para el estudiante”, subrayó.

En junio pasado, ASJ denunció posibles riesgos de corrupción en el manejo de los recursos humanos de la Secretaría de Educación derivadas de la gestión anterior.

El ente de sociedad civil recordó que auditorías sociales realizadas en años anteriores identificaron irregularidades en el sistema de planillas. Entre los hallazgos, señalaron que una parte de los docentes registrados no se encontraba en sus centros de trabajo y que el Estado efectuaba pagos millonarios sin justificación a personas fallecidas o con duplicidad de plazas.

Ante esta situación, la organización demandó acceso irrestricto a la información y la publicación completa, abierta y actualizada de la nómina de todo el personal que recibe salario del Estado en el sector educativo. Además, pidió la implementación de mecanismos de monitoreo ciudadano y una auditoría técnica independiente para detectar y corregir posibles irregularidades.

La ministra de Educación, Arely Argueta.

La titular del ramo indicó que también se revisa la situación de psicólogos y otros profesionales, con el objetivo de redefinir su rol dentro del sistema educativo. Aclaró que el proceso de desvinculación incluye el pago de prestaciones laborales y que se mantiene abierta la posibilidad de diálogo para los afectados.

En relación a denuncias de despidos de personal con más de 20 años de servicio, Argueta aseguró que se analizará cada caso de manera individual, aunque reiteró que muchas de las desvinculaciones corresponden a nombramientos recientes realizados en los últimos meses de 2025.

La secretaria de Estado anunció que en los próximos días se presentará un informe detallado sobre las irregularidades detectadas y las acciones correctivas implementadas, reiterando el compromiso de la Secretaría de Educación con la transparencia y el orden administrativo.

Reordenamiento

Aseguró que estas irregularidades forman parte de las razones por las cuales la Secretaría de Educación emprendió un proceso de reordenamiento del recurso humano, que hasta la fecha ha dejado alrededor de 500 personas despedidas en distintos centros educativos del país.

Argueta Padilla fue enfática al señalar que no habrá reintegro para el personal separado de sus cargos, ya que las decisiones responden a criterios administrativos y financieros orientados a fortalecer el sistema educativo y optimizar el uso de los recursos públicos.

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Médicos contratados

Varias escuelas denuncian despidos de personal administrativo.

Según explicó, durante las evaluaciones encontraron casos de personal que no correspondía a las necesidades reales de los centros educativos. «No se puede tener odontólogos y médicos dentro de los centros educativos; ellos tienen que buscar una plaza en la Secretaría de Salud», manifestó.

Afirmó que este personal de salud fue contratado para laborar en los centros educativos incrementando el presupuesto del sistema educativo.

Asimismo, indicó que en algunas instituciones existía un número excesivo de empleados, lo que, a su juicio, evidencia una mala distribución del personal.

La ministra sostuvo que el país atraviesa una situación económica que no permite mantener duplicidad de funciones ni plazas innecesarias.

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Ocho vigilantes para 50 alumnos

Reveló que en un centro educativo con apenas 50 estudiantes fueron encontrados ocho vigilantes asignados. «El Estado no puede sostener una planilla de ese tamaño», afirmó al cuestionar ese tipo de contrataciones.

También señaló que en una sola institución educativa se registraron 18 despidos debido al exceso de personal, insistiendo en que era imposible mantener una carga salarial de esas dimensiones con recursos públicos.

Otra de las anomalías detectadas, según la ministra, fue la presencia de hasta cuatro empleados compartiendo un mismo escritorio, situación que, dijo, refleja una estructura administrativa ineficiente.

«Señores, hay que ponerse a trabajar, no podemos seguir cargando el presupuesto de la República», expresó.

Argueta aseguró que todas las personas desvinculadas recibieron el pago correspondiente de sus derechos laborales, por lo que descartó cualquier incumplimiento por parte de la institución en ese aspecto.

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No habrá reintegro

También rechazó que el proceso de despidos tenga motivaciones políticas y reiteró que las medidas obedecen exclusivamente a la necesidad de ordenar la administración del sistema educativo y garantizar un manejo responsable del presupuesto nacional.

Respecto a las protestas que mantienen algunos centros educativos en demanda del reintegro del personal despedido, la funcionaria advirtió que la Secretaría de Educación tomará las acciones correspondientes para evitar que continúe la suspensión de clases.

«El tiempo perdido hasta los santos lo lloran», expresó Argueta, al señalar que el derecho de los estudiantes a recibir educación debe prevalecer sobre cualquier conflicto laboral, de ser necesario, se ampliará el año escolar para recuperar los días de clases perdidos, afirmó.

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Este día se cumplieron 100 días de clases en el sistema educativo público.

100 días de clases

En otro tema, la ministra recordó que este día se cumplen los primeros 100 días del calendario escolar, una fecha que consideró importante para evaluar los avances del proceso educativo en todo el país.

Asimismo, agradeció el compromiso de los docentes que han mantenido sus labores de manera continua y destacó que existen numerosos centros educativos donde no se ha perdido un solo día de clases desde el inicio del año lectivo.

Argueta reiteró que el objetivo de las medidas adoptadas es fortalecer el sistema educativo hondureño, eliminar plazas innecesarias, garantizar una mejor distribución del personal y asegurar que los recursos públicos sean utilizados de forma eficiente en beneficio de los estudiantes. IR