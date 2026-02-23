Ministra de Vivienda revela que en pasada gestión se entregaron L.157 millones a cajas rurales

Tegucigalpa – La ministra de Vivienda y Asentamiento Humanos, Francis Argeñal, detalló este lunes que el déficit habitacional en Honduras es de un millón y medio de residencias.

“Alrededor de un millón y medio de déficit habitacional, entre déficits cualitativo y cuantitativo”, dijo la nueva funcionaria del gobierno.

En las últimas horas, Argeñal fue juramentada como nueva ministra de Viviendas y, que este lunes asumió el mando al llegar a las oficinas de esta dependencia del Estado.

Comentó que este gobierno tiene prioridad el tema habitacional y que quiere buscar mecanismos para dignificar el acceso a la vivienda.

Argeñal lamentó que en el pasado gobierno, decidió degradar esta secretaria de Estado a un programa social, dejando no visible el tema de vivienda.

Disfraz de colectivos

Reveló que en los últimos años, se entregaron 157 millones de lempiras a cajas rurales y a los colectivos que se disfrazaron abajo esta figura para mejorar viviendas.

“Fueron entregados a cajas rurales o los colectivos disfrazados de cajas rurales alrededor de 157 millones de lempiras en concepto de mejoramiento de viviendas con vagos mecanismos o procedimientos de verificación de estos fondos”, declaró.

Añadió que los fondos fueron entregados mediante el Banco Nacional de Desarrollo de Desarrollo Agrícola (Banadesa) que también recibía una comisión por ser intermediario.

La ministra indicó que probablemente se utilizaron estos fondos, pero que dejó mucho que desear los mecanismos de verificación de la ejecución de estos recursos. AG