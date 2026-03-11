Ministra de SEDH denuncia que una familia recibía apoyo de L.300 mil mensuales; exministra Álvarez intenta justificar su administración

Tegucigalpa – La ministra de Derechos Humanos (SEDH), Leda García denunció que una sola familia recibía apoyo económico hasta por 300 mil lempiras por parte de esa secretaría en el gobierno de Xiomara Castro.

“Yo no puedo dar muchos detalles en público porque uno de los protocolos que tiene el sistema de protección es la secretividad. En los últimos 4 años una sola familia recibía un apoyo por parte del sistema de protección de más de 300 mil lempiras mensuales y creo que con eso podríamos proteger a muchas familias que quizás no gozan de una afinidad política y que tienen el derecho de ser garantizada su protección y su seguridad”, confesó García.

En entrevista con la radio América Multimedios, la funcionarias reveló que “varias familias fueron beneficiadas, no solo en la parte económica, sino con becas de estudio, con prados blindadas y otros que tienen el sistema de protección comprado por más de 10 años, lo que debemos verificar es que no haya abusos ni contrabandos a la hora de dar o no una aprobación para salvaguardar la vida de una persona”.

Acentuó que “eso sucedió nada más en los últimos 4 años. La verdad que estamos hablando de un monto aproximado de 18 millones de lempiras al mes; a algunos se les daba 300, a otros 350 mil y a otros 360 mil lempiras. Tenemos que verificar que estos recursos hayan sido utilizados de la mejor forma”.

Los fuertes señalamientos de García fueron refutados por su antecesora, Angélica Álvarez, quien le respondió que antes de brindar declaraciones erróneas, se informe con datos verídicos.

“Conduce una institución sensible que administra el Sistema Nacional de Protección, con 20 millones anuales de presupuesto asignado, más de 1 mil 200 casos activos y algunos con medidas cautelares dictadas por la CIDH, es totalmente falso que se gastaban 18 millones mensuales o que una familia recibía más de 300 mil mensuales”, expresó Álvarez.

Señaló que el Consejo de Protección lo integran más de seis instituciones del Estado y representantes de sociedad civil, así como también comités técnicos.

“No es desde el despacho ministerial que se asignan medidas, lea la ley de protección, conozca el consejo, el comité, el reglamento y las líneas presupuestarias, estamos listas para debatir y desmentir”, puntualizó la exfuncionaria.

Invito a la actual ministra de DDHH que antes de brindar declaraciones erróneas, se informe con datos verídicos. Conduce una institución sensible que administra el Sistema Nacional de Protección, con 20 millones ANUALES de PRESUPUESTO asignado, más de 1,200 casos activos y… — Angélica Álvarez (@angelica_hn1) March 11, 2026

Evaluar mecanismo

La actual ministra de la SEDH, dijo que hará un diagnóstico con operadores de la ONU y el alto comisionado de los derechos humanos, para buscar los perfiles más adecuados y técnicos que puedan decir cómo está el sistema de protección a nivel regional en Latinoamérica. Se identificará cuáles son las falencias y los desafíos a enfrentar para dar un servicio más acertado y hacer efectivos los recursos.

Asimismo, la ministra señaló que ya se han identificado algunas áreas que requieren mejoras, aunque subrayó la importancia de realizar una evaluación técnica más profunda con acompañamiento internacional.

El objetivo que se busca -según la funcionaría- es poner a disposición el sistema en defensa de organizaciones defensoras, periodistas, comunicadores sociales, focalizando el compromiso. JS