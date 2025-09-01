Ministra de Salud recrimina a presidente de la ANEEAH porque no hizo huelga en 12 años

Tegucigalpa– La ministra de Salud, Carla Paredes recriminó que “es difícil entender a Josué Orellana, no sé cuáles son sus intereses. Cuando fue nombrado por Pepe Lobo como presidente de la ANEEAH, nunca hizo huelgas”, ante el paro nacional que tienen el gremio de la enfermería.

Paredes justificó que el problema que se presenta es que ellos (ANEEAH), siempre dicen que nosotros incumplimos, y siempre presentan miles de cosas que les demostramos que no son así.

“Ponen fechas límites para provocar el caos, no le debemos a nadie, todo lo hemos pagado, la ley es clara tienen derecho a protestar cuando se acaba el diálogo, el problema es que si no es cuando ellos dicen todo esta malo”, arguyó.

Dijo que hay que pensar un poco en el país que necesita salir adelante.

“Creo que es la cuarta asamblea que hacen, se les ha convertido en un hobby, es difícil entender a Josué Orellana porque este gobierno ha cumplido”, comentó.

En otro tema, señaló que los médicos que han renunciado al Seguro Social son porque han encontrado trabajo en la privada, “a ellos el pueblo no les importa, por eso se van, no es tema de no pago”, afirmó.

“Necesitamos más médicos en el sector público, porque la mitad trabaja en el sector privado y la otra mitad no se da abasto”, apuntó. IR