Ministra de la Senaf participa en XIII Reunión Ministerial Iberoamericana de Infancia y Adolescencia

Tegucigalpa – La titular de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), Ada María Mejía, participó en la XIII Reunión Ministerial Iberoamericana de Infancia y Adolescencia, y la XXII Reunión Ministerial Iberoamericana de Juventud, que se desarrolla en España.

Mejía, sostuvo un intercambio de experiencias y buenas prácticas con la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú, Edith Pariona Valer, para fortalecer la cooperación regional en favor de la protección integral de la niñez y la adolescencia.

El encuentro formó parte de los trabajos preparatorios de la próxima Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de gobierno. AG