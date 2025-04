Ministra de la SAG advierte sobre peligros del gusano barrenador tras registrarse primera muerte humana

Tegucigalpa – La ministra de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Laura Suazo, lamentó la primera muerte registrada en el país a causa de una infección por gusano barrenador en un ser humano, y llamó a la población a tomar conciencia sobre la gravedad del problema que afecta no solo a los animales, sino también a las personas.

“Es lamentable que se haya llegado a este punto. El gusano barrenador es extremadamente delicado y puede afectar gravemente tanto a humanos como animales. Tenemos que trabajar unidos, hacer conciencia y ayudar a quienes están siendo afectados”, expresó Suazo.

La funcionaria advirtió que las personas con enfermedades de base y los adultos mayores deben extremar precauciones, ya que muchas veces la infestación inicia con lo que parece ser una simple picadura. “La mosca pone sus huevos y en apenas diez días puede destruir tejidos de forma irreversible”, explicó.

Suazo subrayó que la responsabilidad de combatir el gusano barrenador no recae exclusivamente en la SAG o en la Secretaría de Salud, sino que es una tarea colectiva. Toda la población debe estar informada, atenta y actuar con responsabilidad. El llamado es a cuidar tanto de nuestros animales como de nuestra salud, agregó.

Actualmente se han registrado 1,267 casos de gusano barrenador en animales en todo el país, una cifra que pone en evidencia la urgencia de actuar de forma coordinada.

“Necesitamos, en forma particular, que se curen las heridas de los animales. Sin heridas, no hay gusano. Esta mosca puede parecer insignificante, pero no lo es. Puede llevar incluso a la muerte”, advirtió la ministra, haciendo un llamado firme a la conciencia ciudadana particularmente a la población del área rural donde hay más fincas o haciendas.

El gusano barrenador, conocido científicamente como Cochliomyia hominivorax, es una plaga que afecta a animales de producción, fauna silvestre e incluso seres humanos. La infestación ocurre cuando la mosca deposita sus huevos en heridas abiertas, y las larvas penetran los tejidos vivos, provocando daños severos.

Las autoridades reiteran que el control de esta plaga requiere vigilancia, atención veterinaria oportuna, y una participación activa de toda la ciudadanía para evitar más tragedias. LB