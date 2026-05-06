Ministra de Educación se jacta cobertura total de entrega de libros en tres departamentos

Tegucigalpa – La ministra de Educación, Ivette Arely Argueta, resaltó que en los primeros 100 días de su gestión se ha cubierto en su totalidad la entrega de libros en los departamentos de Islas de la Bahía, Gracias a Dios y Oocotepeque.

“Ya tenemos tres departamentos cubiertos al 100 %: Islas de la Bahía, Gracias a Dios y Ocotepeque”, dijo a periodistas.

Comentó que actualmente se está entregando libros en cada rincón de los departamentos de Valle y Comayagua.

Argueta indicó que la entrega de libros escolares es un plan del presidente Nasry Asfura y que se ha donado casi medio millón de textos.

Consideró que el gobierno va “avanzando muy bien” en el logro de sus objetivos a punto de cumplir los 100 días del mandato de Asfura.

En el caso de la Secretaría de Educación, la ministra manifestó que se está trabajando con el método de currículo STEAM para mejorar el sistema educativo.

El currículo STEAM es un método que integra ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas en un enfoque pedagógico interdisciplinario para resolver problemas reales a través del fomento del pensamiento crítico, la creatividad y la colaboración.

Consultada por plazas de docentes, respondió que se está otorgando nombramientos por cada jubilación y defunción que se registra en cada dirección departamental. AG