Ministra de Educación estima que un millón 800 mil alumnos se matricularon en 2026

Tegucigalpa – La ministra de Educación, Ivette Arely Argueta, reveló que un promedio de un millón 800 mil estudiantes se matricularon en el año escolar 2026 del sistema educativo a nivel medio.

“Estamos llegando a un millón 800 mil, lo que estamos avanzando… ha subido un poco”, dijo la funcionaria.

Detalló que hay tres mil 174 centros educativos a nivel nacional que requieren de una reconstrucción inmediata.

Argueta afirmó que se está trabajando en la gestión para que haya mejora en el sistema de educación.

La funcionaria indicó que una de sus intenciones es participar en las pruebas PISA, que es una evaluación estandarizada internacional para medir y conocer la capacidad de los alumnos hondureños a nivel mundial.

Por otro lado, reafirmó que hay una comisión de la Secretaría de Educación revisando los expedientes de cada nombramiento, garantizando que si son bajo ley, las personas no deberían estar preocupadas.

Añadió que esta investigación incluye a los asistentes técnicos a quienes se les ha solicitado la presentación de documentos para revisar su cargo. AG