Ministra de Educación defiende manejo de información docente y asegura que no hay evidencia de “maestros fantasmas”

Tegucigalpa – La Secretaría de Educación aseguró que ha manejado con responsabilidad la información del personal docente y administrativo, al tiempo que descartó, hasta el momento, la existencia de casos comprobados de maestros fallecidos que continúen devengando salario dentro del sistema público nacional.

– Justificó su ausencia de las negociaciones la semana anterior con dirigentes magisteriales, y dijo que le correspondía a las autoridades de finanzas porque era un tema presupuestario.

– El incremento salarial fue en forma general para los docentes, confirmó.

La titular del ramo, Arely Argueta, explicó que la institución ha atendido solicitudes de información realizadas por organismos como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), aunque subrayó que los datos proporcionados han sido cuidadosamente seleccionados para resguardar la privacidad de los empleados públicos.

“Estamos obligados a proteger información sensible como direcciones, teléfonos o situación económica. Hemos entregado datos que pueden ser certificados, pero bajo el compromiso de que se utilicen con responsabilidad”, indicó.

Sobre las denuncias relacionadas con supuestas irregularidades en el pago a docentes fallecidos o que no imparten clases, la funcionaria señaló que, tras revisiones internas, no se han encontrado evidencias que respalden dichas acusaciones. Añadió que cualquier investigación corresponde a los entes competentes del país.

“No tenemos en este momento información que confirme esas denuncias. Serán los organismos de investigación quienes deberán determinar si existen irregularidades”, afirmó.

En cuanto al control del personal docente, Argueta detalló que existe un sistema de supervisión a través de direcciones departamentales y municipales, que permite identificar ausencias injustificadas y tomar medidas administrativas cuando corresponde.

La funcionaria también abordó las limitaciones estructurales del sistema educativo hondureño, especialmente en materia presupuestaria. Detalló que el 85 % del presupuesto de la Secretaría se destina al pago de salarios, el 14 % se inyecta a otras instituciones educativas como las universidades, y apenas un 1 % queda disponible para funcionamiento operativo.

“Esto nos obliga a buscar financiamiento externo para ejecutar proyectos y mejorar el sistema educativo”, señaló, agregando que actualmente participan en iniciativas internacionales para gestionar recursos.

Asimismo, reconoció las brechas existentes en comparación con otros países como Costa Rica, particularmente en la cantidad de estudiantes por aula. Mientras en ese país hay un promedio de 25 alumnos por docente, en Honduras la cifra supera los 40.

Aumento salarial y relación con el magisterio

Respecto al reciente ajuste salarial a los docentes, Argueta confirmó que el incremento aplica para todo el gremio, incluyendo maestros del sistema regular, Proheco y otras modalidades. Aclaró que lo que se negoció fue el mecanismo de pago, el cual comenzará a ejecutarse de forma gradual.

“El presupuesto aprobado sí contempla el aumento para todos los docentes. Lo que se negoció fue la forma en que se hará efectivo el pago”, explicó.

La funcionaria también defendió la relación institucional con los colegios magisteriales, indicando que, como servidora pública, mantiene apertura con todos los sectores del gremio sin distinción.

Reiteró que el fortalecimiento del sistema educativo pasa por la actualización curricular, la mejora en la formación docente y la búsqueda de financiamiento sostenible, en un contexto de restricciones fiscales. “La educación es la base del desarrollo del país, y los docentes son pieza clave en ese proceso”, concluyó la funcionaria. JS