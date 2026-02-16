Ministra de Educación confirma nombramientos irregulares y dice no va a contratar docentes cubanos

Tegucigalpa – La ministra de Educación, Ivette Arely Argueta, señaló este lunes que esta dependencia del Estado no puede estar contratando docentes cubanos habiendo maestros hondureños desempleados en el sistema educativo.

Sobre el presupuesto asignado a la Secretaría de Educación, contestó que está trabajando con los fondos del año anterior y espera un aumento debido a la problemática de sobrepoblación de empleados y la situación económica del país.

Expuso que la mayor parte del presupuesto está destinado para pago de sueldos de personal y docente.

La funcionaria reveló que la administración anterior dejó una sobrepoblación de más de cinco mil empleados entre docentes y personal de Servicio Civil.

Comentó que hubo más de 100 nombramientos de plazas en educación en varios departamentos del país, pero que laboraban en el Centro Cívico Gubernamental en lugar de cumplir con sus puestos de trabajo.

“No podemos debilitar las direcciones departamentales con la parte de asistencias técnicas”, expresó.

La ministra de Educación admitió que hubo nombramientos de plazas de jornada plena, es decir, prestan servicios en dos tiempos completos, en jornadas diferentes, sumando un máximo de 72 horas clase a la semana.

En ese sentido, indicó que solo están asignando plazas de manera interina porque los abogados de la Secretaría de Educación están haciendo un estudio de cada expediente.

Asistencia técnica de Sponda

Asimismo, confirmó que el exministro Daniel Sponda tiene una plaza de asistencia técnica y una jornada nocturna en un centro educativo donde no se imparten de clases en la noche.

Añadió que Sponda está solicitando una licencia por aspectos gremiales.

Adicionalmente, la ministra reveló que todos los dirigentes que están en juntas directivas de los colegios magisteriales solicitan licencias con goces de sueldo. AG