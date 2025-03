Ministra de Defensa insiste en que más de 20 mil actas deben reflejarse en declaratoria de elecciones y acentúa dudas

Tegucigalpa – La ministra-candidata Rixi Moncada negó ser parte de la denunciada conspiración para atentar contra la institucionalidad y el proceso electoral del país a la vez que insistió que las actas pendientes que presentan inconsistencias deben verificarse en una franca manifestación que podría entorpecer la declaratoria electoral en tiempo y forma.

– Da pesar y un poco de lástima, citó sobre las acusaciones de la consejera Cossette López.

– Las conspiraciones en marcha vienen de la cúpula del Partido Nacional, acusó Moncada.

– Es absolutamente falso que me haya reunido con el alto mando de los militares para lo que plantea en su mensaje la consejera López, respondió Rixi.

Apuntó que se deben revisar más de 20 mil actas en las que sus datos no coinciden con el lector biométrico, que no tienen las firmas que el propio CNE aprobó y que no cuadran en sus balances esas actas. “Se debe revisar urna por urna, esa es la única garantía, no puede ser que tiren las actas para arriba y las que caen en el piso son las que valen y las que no las van a dejar fuera. Mi posición es revisar todas esas actas, todas las urnas, una por una, contar todos esos votos”, afirmó.

Sobre las acusaciones de la presidenta del órgano electoral, Cossette López, en el sentido que una candidata y un expresidente se habían reunido con el alto mando de las Fuerzas Armadas para sustituir informes sobre lo ocurrido en pasado 9 de marzo, la ministra Moncada refirió que “la presidenta del ente electoral debe ser muy consciente del rol que le corresponde desempeñar constitucionalmente, debe ser responsable, lo que está diciendo si no tiene pruebas de la alteración de informes como ella afirma, sinceramente es bastante triste para los ciudadanos que nosotros tengamos que estar en manos de funcionarios que está ejerciendo controles de naturaleza política y que están faltando a la verdad”.

Acentuó que hay una estrategia perversa que falta a la verdad y la objetividad. “Uno no se la cree que pueden haber funcionarios capaces de inventar una falacia, no pueden existir pruebas sobre hechos que son absolutamente falsos”, señaló.

Manifestó que ella tiene la mayor cantidad de actas divulgadas porque son las más transparentes en referencia a los otros partidos que fueron a primarias.

Dijo sentir dolor que las instituciones sean utilizadas con fines políticamente y reiteró que la justicia debe llegar hasta los responsables de lo ocurrido en domingo de las primarias.

“Claro que se está atentando contra el sistema democrático, claro que hay conspiraciones en marcha y quiénes han dirigido las conspiraciones en marcha, desde el 2009 hay una cúpula del Partido Nacional que ha sido partícipe directa, no solo en el crimen del golpe de estado, hay todo un antecedente de fraudes electorales en 2013 y 2017”, describió.

Se jactó de ser la candidata victoriosa y con la mayor cantidad de votos en las elecciones primarias a la que acudieron los tres principales partidos políticos de Honduras. “Soy la candidata de mayor votación a nivel individual hasta este momento en la historia del país”, subrayó.

Rixi Ramona Moncada.

Pidió al Ministerio Público investigar y concluir las diligencias para castigar a los responsables del caos electoral del pasado domingo 9 de marzo.

Moncada aseveró que lo ocurrido en las elecciones primarias tiene una institución responsable que luego tomó decisiones administrativas despidiendo al jefe de transporte del CNE, “si ellos no son responsables, entonces quiere decir que el jefe de transporte fue despedido injustamente, qué es lo que está pasando”.

Sobre las declaraciones de su compañero de hogar, Enrique Arias, en torno a que es justo el reclamo ciudadano para que se aparte de su cargo de ministra para dedicarse a la política, respondió que juntos han formado una hermosa familia en 39 años y que siempre sus actuaciones se enmarcan con apego a la normativa vigente.

Aseguró que “tengan la seguridad que seis meses de la elección general estaré fuera de la Secretaría de Defensa, trabajando en el combate al narcotráfico y la protección de la soberanía nacional”.

La funcionaria y virtual candidata presidencial del oficialismo asistió este jueves a las hondas fúnebres de Ricardo Martínez Castañeda, quien fuera secretario ejecutivo del Servicio Aeroportuario Nacional (SAN). JS