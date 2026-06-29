Ministra de DDHH afirma que la institucionalidad está compenetrada para traer un clima de paz en el Aguán

Tegucigalpa – La ministra de Derechos Humanos, Leda García Pagán, afirmó este lunes que todas las instituciones del Estado están compenetrados para llevar a Honduras a un clima de paz en el Bajo Aguán para atraer la inversión.

La funcionaria fue consultada por el conflicto en el Bajo Aguán, a lo que contestó que el país ha sufrido consecuencias de la mutación del crimen organizado en los últimos meses debido a la cooptación del campesinado por las bandas.

“Aquí converge el Ministerio Público, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Defensa, Secretaría de Derechos Humanos, INA e ICF compenetrados como llevar Honduras a un clima de paz y un ambiente que nos permita mandar un mensaje hacia afuera que estamos listos para recibir inversión y generar empleo”, declaró la funcionaria.

Reconoció que el Estado ha tenido falencias en el pasado y que ha conllevado ha fracasos en el tema del conflicto en el Bajo Aguán, y que el gobierno debe de enmendarlo para tener un ambiente de tranquilidad.

García Pagán garantizó que el gobierno está listo para poner orden el país con respeto a los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Aunque admitió que hay una duplicidad de funciones en la emisión de escrituras públicas al ver que esta acción la ejerce el INstituto de la Propiedad (IP), Instituto Nacional Agrario (INA), Instituto de Conservación Forestal (ICF) y las municipalidades.

Sostuvo que esta duplicidad de funciones se resuelve a mediano plazo con un banco de tierra en la que una sola instancia acredite la titularidad. AG