Ministerio Público restablece funciones y jerarquía del Director General de Fiscalía

Tegucigalpa – El Ministerio Público de Honduras, a través del fiscal general por ley Marcio Cabañas Cadillo, emitió la circular FGR-001-2026 en la que restablece las funciones, facultades y jerarquía del Director General de Fiscalía.

La disposición, fechada el 24 de marzo de 2026, instruye a directores, fiscales y personal a nivel nacional a acatar la estructura jerárquica institucional, reafirmando que la Dirección General de Fiscalía es el órgano responsable de la administración, coordinación y supervisión de las actuaciones del ente acusador.

Por lo tanto, resalta que «quedan sin valor y efecto todas aquellas disposiciones, memorandos o instrucciones emitidas anteriormente, que pretendían aislar la figura del Director General de la Fiscalía o canalizar el trabajo técnico jurídico y la revisión de expedientes exclusivamente a través de las subdirecciones». IR